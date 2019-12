TORINO – La Juventus è scesa in campo questa mattina per l’ultimo allenamento prima della partenza per Riyad dove domenica affronterà la Lazio nella finale della Supercoppa Italiana.

In vista della partita, Maurizio Sarei ha di che sorridere, in quanto sembrano recuperati sia il portiere Wojciech Szczesny, che il terzino brasiliano Alex Sandro, che dovrebbero quindi scendere regolarmente in campo.