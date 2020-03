TORINO – La Juventus affronterà mercoledì il Milan nel ritorno della semifinale della Coppa Italia.

I bianconeri scenderanno in campo forti dell’1-1 maturato in casa del Milan, con qualche dubbio di formazione: Chiellini dovrebbe rientrare in mezzo alla difesa con Bonucci, mentre Douglas Costa e Khedira dovrebbero accomodarsi, almeno dall’inizio, in panchina, anche per la mancanza di 90 minuti nelle gambe.

