Verona-Juventus: stat of the game

TORINO – La Juventus ha perso una partita di Serie A contro una squadra neopromossa per la prima volta dal maggio 2013 (2-3 v Sampdoria).

Le due partite di questa Serie A in cui la Juventus ha effettuato meno tiri nello specchio sono state le due contro il Verona (tre in entrambe le occasioni).

Cristiano Ronaldo è l’unico giocatore ad aver realizzato almeno 20 gol in tutte le ultime 11 stagioni nei maggiori cinque campionati europei. E’ anche è il primo giocatore della Juventus ad aver trovato il gol per 10 partite consecutive giocate dai bianconeri nella storia della Serie A.

Dall’inizio di dicembre, Cristiano ha realizzato almeno cinque gol più di qualsiasi altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei (15). Ha segnato il 71% dei gol della Juventus in Serie A dall’inizio di dicembre (15/21), percentuale record per un giocatore dei Top-5 campionati europei nel periodo.

Con il Bentegodi, CR7 ha ora trovato il gol in 13 dei 15 stadi in cui ha giocato in Serie A (87%) – nell’era dei tre punti a vittoria, solo Immobile ha fatto meglio (92% – 24/26, min. 5 presenze).

100ª presenza da titolare in Serie A con la maglia della Juventus per Miralem Pjanic.