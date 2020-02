TORINO – Dopo aver battuto la Fiorentina per 3-0 nella gara di Torino, la Juventus ora ripartirà dall’anticipo di sabato sera contro il Verona, al Bentegodi. Forte dubbio di formazione per Maurizio Sarri che, quasi sicuramente non opterà per il tridente e il ballottaggio per il terzo da affiancare a CR7 e uno tra Dybala e Higuain, sarà tra Douglas Costa e Ramsey.