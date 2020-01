Venerato: “Non mi risulta si possa fare a gennaio lo scambio Rakitic-Bernardeschi. Su Emre Can…”

TORINO – Ciro Venerato, noto esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa gli obiettivi della Juventus: “Ad oggi la volontà della Juventus è tenere Emre Can, anche per le condizioni fisiche di Khedira. Poi se arrivasse un’offerta irrinunciabile sarebbe valutata, ma per ora non c’è. Non mi risulta che si possa fare a gennaio lo scambio Bernardeschi-Rakitic. Perché la Juventus non pensa a Eriksen? Perché a Paratici non sconfinfera”. Ma attenzione perché, proprio nelle ultime ore, è arrivato un clamoroso annuncio di mercato, Momblano sgancia la bomba in diretta: “Sì, credo proprio che arriverà…” >>>VAI ALLA NOTIZIA