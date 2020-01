Venerato: “La Juventus a gennaio non farà nulla. Solo Pjaca in partenza”

TORINO – Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato in merito alle operazioni che potrebbe fare la Juventus a gennaio. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva: “A gennaio niente, in estate si vedrà. Emre Can è confermato. Verrà ceduto Pjaca, che è cercato dal Cagliari e da altre 2-3 società. Per il resto si lavora per giugno. Rugani? Non so se uscirà dalla lista Champions, perché non so se Chiellini riuscirà a rientrare entro febbraio. Tutte le offerte che stanno arrivando sono rispedite al mittente. Piace a Milan, Arsenal, Everton e Leicester”. Ma attenzione perché, cambiando argomento, in casa bianconera potrebbe esplodere all’improvviso un clamoroso terremoto, possibile ribaltone totale in arrivo: Sarri ma non solo, ora tremano tutti! >>>VAI ALLA NOTIZIA