Veloso: “Situazione vergognosa, mancanza di rispetto per tutti quanti”

TORINO – Il calciatore del Verona Miguel Veloso ha commentato attraverso il suo profilo Instagram i rinvii di questi giorni.

Queste le parole del giocatore che ha sbottato sulla situazione che si è venuta a creare: “ Una settimana per decidere se scendere in campo o meno. La squadra, lo staff, gli addetti ai lavori… Tutti a Genova dalle 17 senza avere notizie certe. Ora tutti sul pullman direzione Verona. Io trovo che tutta questa situazione sia vergognosa e una grandissima mancanza di rispetto per tutte le persone coinvolte. In un momento così delicato ed importante per tutte le famiglie italiane, almeno le autorità potrebbero evitare di dire una il contrario dell’altra e trattare persone e intere società sportive come fossero dei giocattoli.”

