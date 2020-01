Varane: “Non ho più aggettivi per CR7. Ha reso l’impresa una cosa normale”

TORINO – Il difensore del Real Varane, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Onze Mondial, dove ha parlato del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo.

“Di lui ho dei ricordi incredibili. A livello umano e professionale non ho più parole per lui, ha dato vita a qualcosa di straordinario: è riuscito a rendere l’impresa una situazione normale. E per far ciò non ci sono parole per spiegarlo, è un grandissimo. Mi ha insegnato tanto e sorpreso continuamente, quante volte mi sono detto: “Wow, quanto è forte!”.