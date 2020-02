VAR: la proposta per cambiare il fuorigioco

TORINO – In Inghilterra stanno studiando un modo per cambiare la VAR e la regola sul fuorigioco, considerata troppo rigida.

Oltremanica infatti molti sono sponsor di un ritorno all’antica del fuorigioco, stanchi delle linee millimetriche tracciate dal VAR: per il fuorigioco verrebbe reintrodotto il concetto di luce, con un giocatore che per essere in fuorigioco dovrà avere tutto il corpo, braccia escluse, aldilà dell’ultimo difensore. Niente più piedi e caviglie in fuorigioco dunque, anche se la FIFA non sembra voglia accogliere le modifiche.

