Van Der Sar: “De Ligt? Normali le difficoltà iniziali ma non sono preoccupato per il futuro”

TORINO – L’ex portiere della Juventus ora dirigente dell’Ajax Edwin Van der Sar ha parlato a Sky Sport da Dubai in occasione dei Globe Soccer Award.

“Ibrahimovic? Per Zlatan è un’opportunità per giocare e segnare gli ultimi anni della sua carriera. Potrà prendere il Milan e riportarlo in alto. De Ligt? Alcune difficoltà iniziali sono normali, soprattutto in una squadra come la Juve e in un campionato difficile come la Serie A. Ma lui è bravo, è forte, non sono assolutamente preoccupato per il suo futuro.”