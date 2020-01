TORINO – Sembra ormai fatta per il passaggio a giugno di Van De Beek al Real Madrid. Il centrocampista dell’Ajax dovrebbe arrivare per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Il trasferimento dell’Olandese alla corte di Zidane libererebbe Pogba dall’interesse delle Merengues ed offrirebbe alla Juve una strada spianata per il suo ritorno a Torino.