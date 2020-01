TORINO – L’allenatore del Barca Valverde, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato del mercato estivo, spegnendo le speranze di Juve e Inter per un eventuale ritorno in Italia di Vidal.

“Non mi aspettavo che Aleñá andasse via ora, mi ha sorpreso. Mi hanno detto che aveva questa possibilità in una clausola del suo contratto e l’ha esercitata. Ora abbiamo un uomo in meno e non mi aspetto altre partenze”.