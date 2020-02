Vaciago: “Stasera mi aspetto una Juve da Champions. In estate i bianconeri dovranno acquistare un centravanti…”

TORINO – Il noto giornalista, Guido Vaciago, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in vista di Lione-Juventus: “Penso che in primavera scalerà le posizioni. Da qui a mercoledì con 3 gare importanti avrà il suo spazio. E occhio alla variabile Douglas Costa, imprevedibile in tutti i termini. Potrebbe essere una variabile interessante nel tridente. L’obiettivo Champions non ce lo può avere nessuno: programmare una stagione per vincerla è rischioso, anche perché è legato a troppe variabili. La Juve vuole provarci, ma è meglio alleggerire la pressione sulla squadra. La Juve sta superando la convalescenza, può iniziare ad entrare in un buon stato di forma. I bianconeri hanno superato la crisi invernale, a Ferrara sono arrivati segnali positivi. Stasera mi aspetto la Juve di Champions, quella del girone. Bernardeschi? Ad oggi non è nelle priorità di Sarri, ma ora deve risalire delle posizioni, vedremo se come mezz’ala o esterno. Può essere alternativa di Cuadrado o Douglas, oppure di Ramsey. Vorrei vederlo più spesso in campo. La Juve dovrà comprare un centravanti in estate avendo ceduto Kean e Mandzukic. Con Dybala e CR7 ci sono altre caratteristiche, ma oltre al Pipita servirà un uomo d’area. Ha tentato Haaland, mentre su Icardi è sempre vigile”.

