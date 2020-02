Under 19, successo a Vinovo

TORINO – I bianconeri tornano alla vittoria contro il Pescara: decide Sekulov. Pochi giorni dopo il pari con la Fiorentina, la Juve riparte subito al massimo, conquistando i tre punti in campionato contro il Pescara. Bravi i ragazzi di mister Zauli a capitalizzare al massimo il gol di Sekulov.

LA PARTITA

L’avvio di gara è di marca bianconera. Il Pescara aspetta, la Juve non si fa pregare e attacca con convinzione, spaventando gli abruzzesi due volte con Sene, prima del vantaggio che arriva, meritatamente, al 18′. Il gol porta la firma di Sekulov, bravo a seguire l’azione e depositare in porta il tiro di Tongya ribattuto. Per lui, terzo gol consecutivo in campionato dopo quelli realizzati contro Cagliari e Inter.

La reazione degli ospiti è guidata da Pavone, sicuramente il più pericoloso della gara, ma l’occasione migliore del primo tempo capita sui piedi di Marafini. Israel è pazzesco nel murarlo, poi la difesa bianconera se la cava e allontana. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

La ripresa è un concentrato di tentativi andati a vuoto del Pescara e possibili ripartenze bianconere per il 2-0 non concretizzate. Nella Juve sono Tongya e Moreno i più pericolosi e nel finale serve saper soffrire, qualità sfoggiata con ottimi risultati dalla Juve. L’unico vero pericolo dei minuti finali in cui gli ospiti provano il tutto per tutto arriva all’88’: bravissimo Vlasenko a chiudere.

L’1-0 regge fino al triplice fischio: torna il successo dopo 4 pareggi. Ora testa al Sassuolo, prossimo impegno di campionato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<