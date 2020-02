Under 19, il pari qualifica la Fiorentina

TORINO – A Vinovo finisce 2-2 e in finale di Coppa Italia volano i viola grazie al maggior numero di reti messe a segno in trasferta.

Dopo l’1-1 dell’andata al Franchi, Juve e Fiorentina pareggiano anche al ritorno, ma il 2-2 qualifica gli ospiti. Sono proprio i viola a passare in vantaggio con Lovisa, cui risponde immediatamente Portanova. L’1-2 porta la firma di Beloko, con il 2-2 di Dragusin all’ultimo corner del match che evita la sconfitta, ma non basta per cambiare il nome sul pass per la finale.

LA PARTITA

L’avvio è equilibrato, con le squadre che si studiano, pronte a rispondersi colpo su colpo. Tra i viola il più pericoloso è sempre Koffi, mentre sponda Juve è di Fagioli la prima conclusione, su calcio di punizione, che di poco non trova la porta.

All’improvviso, nel giro di un minuto, il risultato cambia due volte. Passa la Fiorentina, con Lovisa che devia da due passi l’ennesima azione di Koffi, e dopo trenta secondi pareggia la Juve: lancio di Fagioli, stupenda girata di Portanova ed è 1-1. Si va a riposo con lo stesso risultato dell’andata.

L’equilibrio regge anche nel secondo tempo. Si combatte su ogni pallone e, se la stanchezza apre qualche varco, proprio la fatica non permette di aggredirlo sempre con la giusta cattiveria. Al 67′, però, la Fiorentina capitalizza al massimo un pallone perso dalla Juve: conclusione di Beloko deviata, con Israel tagliato fuori. È 1-2, e per passare ai bianconeri servono due gol.

I ragazzi di miste Zauli ci provano fino alla fine, ma la Fiorentina assorbe bene la reazione. Il gol del pari arriva all’ultimo pallone della partita e lo segna Dragusin, con una bella girata di testa che cancella la sconfitta, ma non basta per riscrivere la storia della semifinale.

Testa ora al prossimo impegno contro il Pescara.

