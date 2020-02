Un tifoso attacca Douglas Costa sui social: “Vai a Lourdes”. Il brasiliano risponde: “Impara l’italiano”

TORINO – È da poco terminata la gara dell’Allianz tra Juventus e Brescia, con il risultato di 2-0 in favore della Vecchia Signora che, ritornano in solitaria sulla vetta della classifica, aspettando di conoscere l’esito finale del big match dell’Olimpico tra Lazio ed Inter. Mentre i bianconeri sono concentrati sulla lotta scudetto, l’infortunato Douglas Costa intanto, è alle prese con i social, dove qualche istante fa, ha avuto modo di ‘discutere’ con un tifoso attraverso il suo account Twitter. Quest’ultimo, gli criticava il fatto di essere ‘fisicamente fragile’, consigliandogli di fare una visita al Lourdes: “ Vai a Lourdes sent a me. Faity fa na grazia gioia ca si misu proprio male”. Ciò che balza all’occhio però è la struttura della frase che, sembra appartenere al dialetto siciliano e quindi, scritta in maniera poco comprensibile. Immediata la replica dell’11 bianconero che, risponde così: “Impra l’italiano”. Chissà se la discussione terminerà qui o avrà seguito.