Ulivieri: “Nella Juve si vede molto la mano di Sarri”

TORINO – Il presidente dell’Associazione Allenatori Italiana Renzo Ulivieri ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport di Maurizio Sarri e Antonio Conte.

“Io non sono stato sorpreso da nessuno dei due, sono state conferme. Conte ha confermato le sue capacità nell’Inter e soprattutto nell’Inter di quest’ultimo periodo con tanti cambiamenti tattici. La sua squadra fa tante cose in più rispetto alla Juve di Conte.”

"Nella Juve si vede molto di Sarri, a cominciare dalle prestazioni di diversi giocatori. Prendiamo Cristiano Ronaldo: ha un altro modo di giocare, sta interpretando il ruolo come un attaccante moderno. C'è il ruolo dell'allenatore. Non so dove arriverà ma è superiore alle altre."