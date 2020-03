Ufficiale: si ferma anche la Premier League

TORINO – Dopo il resto d’Europa anche la Premier League ha deciso lo stop del campionato di calcio fino al 4 aprile.

La Federazione ha deciso infatti per lo stop della Premier League e della Championship (oltre a Super League e Championship femminile). La decisione si applica a tutte le competizioni compresa la FA Cup maschile e femminile e agli impegni della nazionale inglese, che non giocherà quindi in amichevole contro l’Italia.

