Ufficiale: rinviata Napoli-Inter di Coppa Italia

TORINO – Ora è arrivata l’ufficialità: è stata rinviata anche l’altra semifinale di Coppa Italia, Napoli-Inter, per emergenza Coronavirus. In questo momento è in corso una riunione al Salone d’onore del CONI tra tutte le società di Serie A per prendere una decisione definitiva su tutti i rinvii delle partite di campionato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<