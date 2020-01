UFFICIALE – Perin in prestito al Genoa

TORINO – Mattia Perin termina, almeno per il momento, la sua avventura in bianconero. Il portiere bianconero è stato ceduto in prestito al Genoa, club che lo ha lanciato nel grande calcio, fino al termine di questa stagione. Perin era in cerca di una nuova sistemazione già da tempo, chiuso dalla concorrenza del titolatissimo Szczesny e dal ritorno di Buffon come secondo portiere. Ora il classe 1992 ha l’occasione di rilanciarsi e mostrare le sue potenzialità in un ambiente che conosce alla perfezione.