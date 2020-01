UFFICIALE – Milani ritorna al Settore Giovanile della Juventus

TORINO – Dopo una lunga pausa, Luigi Milani è tornato ad essere responsabile delle giovanili della Juventus. Questo il comunicato della società bianconera: “È davvero un gradito ritorno, quello di Luigi Milani alla Juventus. Un’avventura, la sua in bianconero, che riprende dopo una lontananza di un anno e mezzo e, soprattutto, dopo un’esperienza precedente durata ben sette anni. Milani infatti, ha ricoperto per ben sette anni, dal 2011 al 2018, il ruolo di responsabile dell’Attività di Base fino all’Under 13, con grande passione e professionalità. Qualità che da oggi tornerà a mettere al servizio del mondo Juventus Youth, in qualità di Responsabile del Settore Giovanile U13-U7. Auguriamo a Luigi buon lavoro, e gli diamo il più caloroso bentornato in bianconero!