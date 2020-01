TORINO – Ultimo giorno di trattative per tutti i club di Serie A, ma anche per i settori giovanili. Francesco Lamanna, terzino classe 2002, ha terminato il suo prestito alla Cremonese. Da domani il giocatore rientrerà dunque in casa Juve, dove verrà reintegrato nella Primavera. Il rientro è stato ufficializzato sul sito web della Lega Calcio.