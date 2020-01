TORINO – La Juventus, poco attiva sul mercato in entrata durante questo ultimo giorno di trattative, ha perfezionato un’altra operazione in uscita. Eric Lanini, attaccante classe 1994, lascia la Juventus per approdare al Parma. Per lui tre gol in 23 presenze in Serie C con la Juve Under 23, adesso avrà l’occasione di debuttare in Serie A con la maglia del club crociato.