TORINO – Nella giornata di ieri, il Governo ha approvato un nuovo decreto che ha stabilito la sospensione del campionato di Serie A ma non quello delle competizioni europee in cui si giocheranno tutte le partite a porte chiuse. Quindi, in Juve-Lione del 17 marzo, la Juventus scenderà in campo in un Allianz Stadium vuoto, per cercare di ribaltare il risultato dell’andata e passare ai quarti di finale di Champions League.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<