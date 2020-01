TORINO – Arriva un’altra ufficialità nell’ultimo giorno di trattative. La Juventus ha ceduto il classe 2000 Nikolai Baden Frederiksen al Fortuna Sittard. Il danese si trasferirà dunque in Olanda a titolo temporaneo. Il Fortuna Sittard ha anche strappato un’opzione per il rinnovo del prestito o per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante.