TORINO – La Juventus continua ad essere attivissima, in questo ultimo giorno di trattative, per quello che riguarda il settore giovanile. In Lega Calcio è stata comunicata l’ufficialità del passaggio di Luca Clemenza, centrocampista classe 1997 della Juventus, al Pescara. Il giocatore si trasferirà in prestito nel club abruzzese. Per lui una nuova opportunità in Serie B, dove potrà dimostrare di meritare un palcoscenico migliore rispetto a quello della Serie C.