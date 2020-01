UFFICIALE – Emre Can è un giocatore del Borussia Dortmund

TORINO – Si attendeva soltanto l’annuncio, e ora è arrivato. Emre Can lascia ufficialmente la Juventus e si accasa al Borussia Dortmund. I due club si sono accordati per un prestito con obbligo di riscatto. Un milione di euro per il prestito più 25 le cifre dell’operazione. “Emre Can arriva in prestito fino a fine stagione, con obbligo di riscatto se verranno soddisfatti i parametri concordati” – recita il comunicato del club tedesco. Ma intanto occhio a Fabio Paratici che non ha nessuna intenzione di fermarsi: ha già scelto i prossimi colpi per l’estate, 8 nomi caldissimi sulla lista della spesa! >>>VAI ALLA NOTIZIA