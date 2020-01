TORINO – Ferdinando Del Sole, esterno di proprietà della Juventus in prestito alla Juve Stabia, è rientrato a Torino anticipatamente. Il calciatore classe ’98 sarà di grande aiuto alla Juventus Under 23, che sfrutterà tutte le sue qualità. In questa prima parte di stagione, Del Sole ha collezionato quattro presenze totali fra Serie B e Coppa Italia. A ufficializzare il rientro dal prestito è il sito della Lega Calcio.