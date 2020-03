UFFICIALE – Coronavirus, rinviata la partita di Youth League tra Juventus e Real Madrid

TORINO – Il Coronavirus continua a colpire anche il calcio sia italiano che europeo. La UEFA, infatti, ha annunciato che la partita valida per gli ottavi di finale di Youth League tra Juventus e Real Madrid non si giocherà oggi a Torino a causa della diffusione del virus in territorio italiano. Questo è solamente uno dei primi atti per la sospensione dei match delle competizioni maggiori come Europa League e Champions League.

