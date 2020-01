TORINO – Adrian Mutu, ex calciatore di Fiorentina, Chelsea e tra le altre anche della Juventus, torna in campo in veste di allenatore. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la nazionale della Romania ha ufficializzato il suo nuovo incarico: sarà commissario tecnico della selezione Under 21 romena. Una nuova sfida dunque per l’ex calciatore che allenerà in patria il suo paese.