U23, Mota Carvalho verso il Monza

TORINO – L’esperienza bianconero di Dany Mota Carvalho sta per concludersi. Il gioiellino portoghese dell’Under 23 bianconera sta per passare al Monza. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, che ha parlato di una trattativa conclusa per un trasferimento a titolo definitivo. Adriano Galliani, dopo anni di assenza dal grande calcio italiano, conclude dunque una nuova trattativa con la Juventus. I brianzoli molto probabilmente l’anno prossimo giocheranno in Serie B e potranno dare una grossa opportunità a Mota Carvalho.