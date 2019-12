TORINO – Dopo aver risolto il suo contratto con il Napoli, l’allenatore Carlo Ancelotti andrà a sedersi sulla panchina dell’Everton.

Il ritorno in Premier League del tecnico verrà ufficializzato lunedì, quando Ancelotti verrà presentato alla stampa dal suo nuovo club. Il tecnico sarà comunque già da sabato in Inghilterra, dove assisterà al match in programma a Goodison Park tra la sua nuova squadra e l’Arsenal.