TORINO – Sarà un Vinovo al completo per il derby d’Italia femminile di domenica. Full house, come direbbero gli inglesi. Sarà un Vinovo al completo, quello che accoglierà le Juventus Women domenica 16 febbraio per la sfida di campionato con l’Inter: esauriti infatti tutti i posti disponibili per il match. Un derby d’Italia che si preannuncia quindi spettacolare sia in campo che nella cornice di pubblico.

