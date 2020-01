Tuchel: “Paredes penso resterà ma del mercato si occupa Leonardo”

TORINO – L’allenatore del PSG Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa del futuro di Leandro Paredes, giocatore seguito dalla Juventus.

“Cavani e Paredes? Mi fido di loro e penso che resteranno con noi. Leo ha giocato molto nell’ultimo periodo, ha dimostrato di poter essere un giocatore importante e ha una grande influenza sul nostro gioco. Per Edi invece è stato difficile dopo l’infortunio. Ha perso la condizione e gli altri hanno giocato molto bene. Ma è pronto, in un buon stato d’animo, tutti devono farsi trovare pronti quando sarà necessario. Acquisti? Nel mondo del calcio può succedere di tutto ma io non ho chiesto nulla. Adoro i miei giocatori, mi piace lavorare con loro, abbiamo costruito un bel legame. Ma di questo se ne occupa Leonardo, io mi concentro sugli allenamenti.”