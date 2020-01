Tuchel: “Non partirà nessuno, non giochiamo a Monopoli”

TORINO – L’allenatore del PSG Thomas Tuchel ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo AS.

“Leonardo ha molta esperienza e sa come si vince. Noi, quest’anno, vogliamo vincere più titoli possibili. Per far questo abbiamo bisogno di una grande squadra, prendendo anche alcune decisioni difficili. A lui, così come a me, non piace fare modifiche durante la sessione invernale di mercato: questo non è Monopoli. Sono essere umani, abbiamo uno spogliatoio molto unito, con un grande spirito di coesione. Ogni giocatore che arriva o che va via porta la sua parte di incertezza. E questo, a noi, non piace.”