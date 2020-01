Tuchel: “Kurzawa? I club stanno trattando, non è convocato”

TORINO – L’asse tra Juventus e PSG si è scaldato nelle ultime ore. Tra Torino e Parigi potrebbe presto concretizzarsi uno scambio di terzini che potrebbe giovare a entrambe le parti. Della trattativa per l’operazione Kurzawa-De Sciglio ha parlato Thomas Tuchel, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Ho dato il mio ok allo scambio, ma non c’è ancora nulla di deciso tra i due club. Ci sono discorsi aperti tra Juventus e Paris Saint-Germain. La situazione non è ancora chiara, ecco perché Kurzawa non sarà convocato per la trasferta di Lille. I giocatori al centro di trattative di mercato è meglio che al momento non giochino. La situazione che riguarda Layvin si è concretizzata di recente, dunque deve pensarci”.