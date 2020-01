Trincao al Barcellona, clausola da 500 milioni

TORINO – Francisco Trincao, attaccante classe 1999, è passato ufficialmente al Barcellona. Il portoghese, che era stato seguito anche dalla Juventus, si è trasferito in Catalogna per 31 milioni di euro dal Braga. Ma ad impressionare non è la cifra dell’operazione, quanto piuttosto quella della clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore. Chi vorrà strappare Trincao al Barcellona nei prossimi cinque anni, dovrà infatti sborsare ben 500 milioni di euro, cifra a cui ammonta la sua clausola di acquisto.