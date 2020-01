Trezeguet accoglie Ibra: “È bello vederti di nuovo in Serie A”

TORINO – Nonostante siamo ancora nei primi giorni di gennaio, il mercato di riparazione è partito con il botto, grazie a numerosi colpi che sono stati messi a segno. In casa Juve le attenzioni sono tutte rivolte sul gioiellino dell’Atalanta Kulusevski, ora in prestito al Parma e che, raggiungerà la Vecchia Signora solamente nella prossima stagione. Ma il colpo che ha creato più dibattito in assoluto è stato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, accolto a braccia aperte dai suoi ‘nuovi’ tifosi. In tanti hanno manifestato il loro entusiasmo per il rientro dello svedese in Italia e per ultimo, anche l’ex bianconero David Trezeguet che, ha postato un video di un suo gol fatto alla Roma qualche stagione fa, proprio su assist di Zlatan. Sotto al post il seguente messaggio da parte del francese: “È stata una grande partita, ricordate il risultato? È bello averti di nuovo in Serie A ,Zlatan”.