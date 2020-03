Tre giocatori della Juve incrementano il loro valore di mercato

TORINO – Tre giocatori della Juventus hanno incrementato il loro valore di mercato. Secondo quanto riportato dal sito specializzato “Transfermarkt”, Paulo Dybala avrebbe incrementato il suo valore da 85 a 90 milioni di euro. Stesso discorso vale per Merih Demiral e Rodrigo Bentancur: il turco è passato dai 20 ai 30 milioni di euro e l’uruguaiano dai 40 ai 50 milioni. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è esplosa all’improvviso una nuova bomba di mercato in casa bianconera: addio Higuain, spunta un sostituto colossale! >>>VAI ALLA NOTIZIA

