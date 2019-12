Tre club su Kulusevski

TORINO – Il centrocampista svedese Dejan Kulusevski è una delle sorprese di questo inizio di Serie A.

Il giocatore dell’Atalanta, attualmente in prestito al Parma, ha attirato l’attenzione dei top club italiani e non: su di lui infatti ci sono la Juventus, l’Inter e il Manchester United, che sono pronte a darsi battaglia per il giocatore: la Juventus spera di riuscire a superare la concorrenza, forte degli ottimi rapporti che intercorrono con l’Atalanta, che chiede per il giocatore almeno 30 milioni.