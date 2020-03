Trapattoni: “Noi anziani siamo i piu vulnerabili, dovremmo fare qualche sforzo in piu”

TORINO – L’ex allenatore della Juve Giovanni Trapattoni, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso un post sul suo account Twitter, dove ha commentando l’attuale momento che sta attraversando l’intero continente.

“Ringrazio tutti di cuore per gli auguri! Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l’emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione. In questo contesto, noi anziani dovremmo fare uno sforzo in più poiché siamo quelli più vulnerabili. Il mio consiglio? Stay Home, Stay Safe. Non siate testardi e chiedete aiuto. Usate telefoni e altri dispositivi tecnologici per combattere la solitudine”.