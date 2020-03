Panico in casa Ronaldo: mamma Dolores colpita da un ictus

TORINO – Tragedia per Cristiano Ronaldo e la sua famiglia, con la madre del portoghese colpita questa mattina da un ictus.

La donna, stando a quanto riporta il

quotidiano spagnolo Marca, è stata vittima di un ictus questa mattina ed è stata ricoverata all’ospedale Doctor Nelio di Mendonça de Funchal in Portogallo. La donna, 65 anni, è attualmente ricoverata in terapia intensiva. I media portoghesi affermano che è stabile e cosciente ma saranno importanti le prossime ore per capire quali sono realmente le sue condizioni.

