Totti apre due società di consulenza per calciatori

TORINO – Dopo essersi ritirato dal calcio giocato e aver passato un periodo di transizione, Francesco Totti ha deciso del suo futuro.

La scelta dell’ex numero 10 della Roma ha preso coprono in questi mesi, con Totti che ha fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori ed è diventato a tutti gli effetti un procuratore.

L'annuncio è arrivato dal suo profilo ufficiale Twitter: "Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting"

