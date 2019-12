Torricelli: “Juve da Champions, non le manca niente”

TORINO – L’ex difensore della Juventus Moreno Torricelli ha parlato intervistato dai microfoni di Centro Suono Sport.

L’ex giocatore ha parlato della possibilità della squadra di Maurizio Sarri di arrivare in fondo alla Champions League.

La Juventus può vincere la Champions League con Sarri?

“Alla Juventus non manca niente, insieme a Barcellona e Real Madrid, è la più attrezzata per arrivare in fondo. Però bisogna conquistarsela perché a questo livello nessuna partita è facile e non viene regalato nulla.”