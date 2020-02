TORINO – Dopo la sconfitta di ieri in trasferta contro il Lecce per 3-0, il Torino ha deciso di esonerare Walter Mazzarri. Le avvisaglie erano comparse già dal 7-0 contro l’Atalanta e dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Milano. Dopo un lungo confronto negli spogliatoi di Via del Mare con il ds Bava e il patron Cairo, il tecnico non è tornato a Torino con la squadra. Al suo posto subentrerà Samuele Longo, ex allenatore del Frosinone.