Toni: “Una grande Juve, Sarri aveva un po’ di paura”

TORINO – L’ex calciatore Luca Toni ha parlato della Juventus e del campionato italiano ai microfoni di 90 minuto.

Il giocatore ha parlato dei bianconeri e della vittoria sul Cagliari: “All’inizio Sarri aveva un po’ paura di questo Cagliari per giocare subito con le tre punte. Poi Ronaldo adesso sta in una forma… appena l’hanno punzecchiato un po’…. Però Sarri ha fatto delle scelte giuste, soprattutto è stata una grande Juve, perchè ha giocato contro una squadra che era veramente in forma.”