Toni: “La Juve così può ambire alla Champions”

TORINO – L’ex attaccante Luca Toni ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“In bianconero sono arrivato nel periodo sbagliato. Il primo scorcio di stagione, da gennaio a giugno 2011, con una squadra non certo al livello di quelle de-gli anni successivi, ero spesso infortunato, ho giocato poco e segnato solo un paio di gol. Ancora peggio è andata in seguito. Arrivò Antonio Conte, io non rientravo nei suoi piani e non giocai neanche un minuto. Ci sta, l’allenatore ha diritto di fare determinate scelte e Conte tra l’altro ha dimostrato di essere un grande tecnico. A gennaio me ne andai, ma senza creare nessun problema. Stasera la Juve è chiaramente favorita ma deve stare attenta. Il Verona è la squadra rivelazione di questa stagione: tutti, io compreso, la davamo come prima candi- data alla retrocessione, invece sta facendo un campionato incredibile. Devono segnare il prima possibile perché più la partita resta incerta, più aumentano le complicazioni. Il Verona in contro- piede può essere letale. Su Ronaldo c’è poco da dire, chiunque conosce le sue qualità: è un vero fenomeno. Se mantiene que- sta forma la Juve oltre al campionato può anche ambire alla Champions.”