Tongya: “La Juve mi ha aiutato in tutto, Ronaldo incredibile”

TORINO – Il giocatore classe 2002 della Juventus Primavera Franco Tongya ha parlato intervistato dai microfoni della tv bianconera.

STAGIONE . “Con la Primavera sta andando molto bene. Abbiamo centrato quasi tutti gli obiettivi. Stiamo cercando di dare il massimo e di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Siamo partiti male in campionato ma adesso ci siamo ripresi, in Youth League siamo agli ottavi di finale e in Coppa Italia ci giochiamo la semifinale di ritorno. Stiamo cercando di portare a termine tutti gli obiettivi”.

ZAULI – “Ha influito molto sul nostro andamento, sull’essere gruppo. All’inizio penso che il problema sia stato non essere molto affiatati mentre adesso è la nostra forza”.

CARATTERISTICHE – “Sono un giocatore che può fare tanti ruoli: ho giocato da play, da mezzala, da trequartista, da esterno, da punta. Posso adattarmi facilmente in molti ruoli, ho determinate caratteristiche e sto cercando di aiutare la squadra dando il meglio in qualunque posizione. Devo migliorare in tutto, ma penso di dover lavorare sul mancino e sul colpo di testa”.

INIZI – “Ho cominciato a giocare a calcio a 3-4 anni al Brandizzo, una squadra di Chivasso qui vicino a Torino. A 7 anni ho fatto provini per Juventus e Torino e alla fine ho scelto la Juve. Sono qui da quando ho 7 anni quindi sono passati praticamente 10 anni”.

ALLENATORI – “Sono stati importanti tutti i mister che ho avuto in questi anni alla Juve. Spugna mi ha dato una mano nel cambio di ruolo. Bovo è il mister dello scudetto con l’Under 15. Sono stati importanti e ringrazio entrambi”.

SCUDETTO – “Penso sia stata la gratificazione che aspettavo da un po’. Alla Juventus questo scudetto mancava da tanto tempo e son contento di averlo portato da capitano quell’anno”.

IDOLI – “Ci sono tanti giocatori a cui mi ispiro ma su tutti Ronaldo. Mi sono già allenato molte volte con lui ed è incredibile”.

SETTORE GIOVANILE – “La Juve mi ha aiutato in tutto, praticamente mi hanno formato loro. Ogni allenatore mi ha dato una mano. Il settore giovani della Juventus è forte: oltre al calcio insegna la disciplina e ad andare bene a scuol