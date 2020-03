Tommasi: “La UEFA deve prendere in considerazione l’ipotesi di spostare l’Europeo”

TORINO – L’ex calciatore della Roma Damiano Tommasi, ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha parlato dell’emergenza Coronavirus.

“Altri sport hanno deciso di non andare in campo, c’è spazio per il calendario. Ma il calcio no, non c’è spazio né tempo: si è deciso di giocare, per altre considerazioni, a porte chiuse. C’è un rischio anche per noi giocatori, dobbiamo prendere tutte le precauzioni per la sicurezza di chi gioca: in campo non si può certo rispettare la distanza di un metro”, ha spiegato all’ANSA. “Europeo? La Uefa deve prendere in considerazione la possibilità di spostare l’Europeo di calcio, dando tempo ai campionati: il problema Coronavirus non è solo italiano”. ​