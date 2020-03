TORINO – Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha parlato riguardo la possibilità di recuperare le partite di Europa League delle italiane in campo neutro a gara secca: “L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia per il coronavirus. Vuol dire che è assurdo parlare di campo neutro per il calcio. Siamo tutti coinvolti, purtroppo in questa emergenza non esiste campo neutro”.

